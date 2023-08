Il futuro del retail, tra esperienza fisica e opportunità digitali

Il futuro della vendita al dettaglio è “phygital”, come stanno enfatizzando in questo momento tutte le comunicazioni su Internet relative alla vendita al dettaglio e al commercio elettronico. Se non avete mai sentito questo termine, si tratta di un mix tra “fisico” e “digitale” che rappresenta la fusione delle due forme di vendita.

Il commercio al dettaglio fisico e l’e-commerce si stanno fondendo sempre di più, diventando in molti casi indistinguibili. Le vendite in modalità ecommerce a livello mondiale sono pari al 20% [in inglese] del totale delle vendite al dettaglio, mentre negli Stati Uniti la percentuale è del 15% [in inglese], con le vendite fisiche che non mostrano segni di cedimento, per ragioni di convenienza e per la voglia di “toccare con mano” i prodotti che si desiderano acquistare.

Se voleste acquistare velocemente un paio di birre o un pacchetto di gomme, non accedereste all’app di Amazon sul vostro telefono con la possibilità di fare un ordine online e ritirarlo nel negozio in fondo alla strada? E che dire dell’opportunità di accedere al proprio account del negozio utilizzando un touchscreen del carrello intelligente, in modo da ricevere offerte di sconto personalizzate mentre si attraversano le corsie del supermercato?

Questi esempi evidenziano alcune caratteristiche della customer experience di tipo phygital e i retailer di oggi sono ansiosi di unire tutti i puntini. Come? Con i dati, naturalmente.

I dati: più soddisfazione per chi compra, più fatturato per chi vende

Supponiamo che stiate acquistando su Amazon uno zaino per un breve viaggio. Esaminerete più opzioni, una delle quali verrà aggiunta al carrello. Dopodiché, acquisterete anche altri articoli per il vostro viaggio. Amazon traccerà e aggiornerà costantemente la vostra impronta digitale, imparando sempre di più sulle vostre preferenze per potervi consigliare articoli più utili ogni volta che tornate.

Ma se un rivenditore fisico potesse replicare questo processo di apprendimento e recommendation? L’esperienza di acquisto sarebbe infinitamente migliore per il consumatore e aumenterebbe significativamente le vendite del negozio.