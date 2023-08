Cloud journey, a che punto sei? L’esperienza di 3 CIO insegna che non esiste una “ricetta unica”

C’è molto cloud computing nella spesa IT italiana: l’Assintel Report 2022 parla di un Cagr (tasso di crescita annuale composito) 2021-2023 del +6,8%, con la migrazione alla “nuvola“ che rappresenta uno dei fattori trainanti. Lo studio, realizzato dall’Associazione Nazionale delle Imprese ICT e Digitali insieme a IDC Italia, stima che le imprese italiane abbiano speso in IT oltre 36 miliardi di euro nel 2022 (+5,4% rispetto al 2021) e prevede, per la fine del 2023, investimenti superiori a 38 miliardi. Il miglioramento della resilienza digitale, e la modernizzazione delle infrastrutture e delle applicazioni aziendali verso le piattaforme cloud sono, anche per quest’anno, spinte determinanti per la crescita.

Le grandi organizzazioni sono i maggiori investitori, grazie a progetti cloud di vasta scala, spesso basati su cloud ibrido, che unisce cloud pubblico e cloud privato, e su multicloud, che implica l’acquisto da più fornitori. Ma non esiste una taglia unica: ogni percorso è una strategia personalizzata.

INAIL: il cloud migliora il servizio al cittadino

Una dimostrazione arriva da INAIL, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro: per l’ente “il cloud journey consiste nel portare su cloud ibrido i sistemi nati on-premises per renderli ancora più robusti in ottica di business continuity e disaster recovery”, afferma il CIO Stefano Tomasini.

La strategia cloud di INAIL è complessa come giustificano le dimensioni dell’istituzione, così come il volume dei dati e i carichi di lavoro: mentre è in corso l’evoluzione dei sistemi e delle applicazioni legacy, l’IT ha già intrapreso lo sviluppo di applicazioni cloud-native basate su container. Il journey è iniziato con l’implementazione IaaS (infrastructure-as-a-service), mentre ora PaaS (platform-as-a-service) e SaaS (software-as-a-service) si affiancano, come nel caso della migrazione dell’ERP, verso il cloud.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER From our editors straight to your inbox Get started by entering your email address below. Inserisci un indirizzo e-mail valido Abbonarsi

Sulla variante privata di quest’ultimo poggiano la modernizzazione dell’infrastruttura, la virtualizzazione, l’orchestrazione dei container (con Red Hat OpenShift) e l’integrazione delle API, spiega Tomasini, mentre sul cloud pubblico vengono gestiti il portale INAIL, le app per il cittadino, il contact center ServiceNow, il servizio di firma digitale e il Click Day, il sistema che gestisce il Bando Isi INAIL tramite il quale l’ente mette a disposizione delle imprese contributi a fondo perduto.

“Il cloud pubblico permette a INAIL di rispondere in modo efficiente a un alto numero di richieste sull’infrastruttura concentrato in un breve lasso di tempo”, afferma Tomasini. “Per la PA è essenziale migliorare il servizio erogato e il public cloud garantisce scalabilità, flessibilità e velocità”.

Carel Group, modello ibrido e multicloud

Anche per Carel Group (multinazionale italiana che progetta, produce e commercializza hardware e software per la gestione di impianti di condizionamento dell’aria, di refrigerazione, umidificazione ed evaporative cooling), il viaggio verso il cloud si compone “di scelte diverse che si affiancano per soddisfare necessità specifiche”, evidenzia l’ICT Manager, Giuseppe Frison.