Intelligenza artificiale generativa: ecco come può influire sulle priorità della trasformazione digitale

Di seguito sono riportati alcuni fattori dell’intelligenza artificiale generativa che i CIO devono prendere in considerazione nell’evoluzione delle loro priorità di trasformazione digitale.

Come definire una strategia game changer per gli LLM

In occasione di un recente Coffee with Digital Trailblazers [in inglese] che ho ospitato, abbiamo discusso di come l’IA generativa e gli LLM avranno un impatto su ogni settore. Tra gli esempi, ricordiamo il modo in cui l’IA generativa:

Accelererà la scoperta di farmaci farmaceutici utilizzando l’intelligenza aggiuntiva dei dati non strutturati.

Darà la possibilità agli addetti all’assemblaggio dei prodotti manifatturieri di risolvere i problemi in modo più rapido e affidabile.

Consentirà ai fornitori di servizi medici di offrire risposte personalizzate alle domande sulla salute dei pazienti.

Contribuirà allo sviluppo di nuovi prodotti assicurativi, bancari e di altri servizi finanziari basati sui dialoghi dei clienti.

Trasformerà l’istruzione fornendo agli insegnanti nuovi modi per far progredire il pensiero creativo, la collaborazione e la capacità di risolvere i problemi degli studenti.

“Questo è il momento giusto per i CIO e i CTO non solo di essere creativi su come fare di più con meno, ma anche di superare la concorrenza con investimenti calcolati, dato che i concorrenti stanno probabilmente cercando di ritardare o ridimensionare i loro progetti di trasformazione”, afferma Jeremiah Stone, CTO di SnapLogic. “Date priorità alle iniziative di trasformazione che possono creare nuovi flussi di entrate, democratizzare le tecnologie o cercate di ridurre il debito tecnico, soprattutto quando si considerano le opportunità di IA generativa”.

I CIO probabilmente riconosceranno che i programmi di trasformazione di questa portata sono iniziative pluriennali che richiedono la valutazione delle capacità degli LLM, la sperimentazione e la ricerca di offerte praticabili e adeguatamente sicure per i clienti. Tuttavia, l’assenza di una strategia può portare all’interruzione dell’attività e un errore fondamentale che i responsabili IT possono commettere quando partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione [in inglese] è quello di non avere un piano per una tecnologia emergente che cambi il mondo come l’IA generativa.

Pulire e preparare i dati per gli LLM privati

Le funzionalità di IA generativa aumenteranno l’importanza e il valore dei dati non strutturati di un’azienda, compresi documenti, video e contenuti archiviati nei sistemi di gestione dell’apprendimento. Anche se l’azienda non è pronta a considerare come l’IA generativa possa sconvolgere i propri settori e le proprie attività, i leader della trasformazione proattiva adotteranno misure per centralizzare, pulire e preparare i dati non strutturati per l’uso negli LLM.