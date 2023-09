I piani del CIO di Fletcher Building per la trasformazione digitale

Fare la differenza

Fletcher Building è essenzialmente un’azienda edile integrata verticalmente con soluzioni tecniche specifiche e, in particolare, Locandro ritiene che il problema principale per gli aspiranti CIO sia la mancanza di coesione con l’azienda e con tecnici che non riescono ad allineare una strategia per raggiungere un risultato di business. Secondo il manager, è necessario avere la capacità di gestire l’ambiguità e di tracciare un percorso per raggiungere il traguardo quando la tecnologia è matura. E in una società di queste dimensioni, le difficoltà e le minacce si presentano ogni giorno.

In generale, tuttavia, sono tre i pilastri che guidano l’azienda. Uno riguarda l’efficienza operativa per ridurre i costi di servizio, la digitalizzazione e l’automatizzazione dei processi inefficaci. Il secondo ruota attorno alla crescente vicinanza con il cliente e, a tal fine, Fletcher sta sviluppando sistemi CRM e altre applicazioni più orientate a esso. “Vogliamo entrarvi in confidenza, utilizzare le analisi e i motori di ricerca per costruire una persona e un profilo”, precisa. “Un nuovo sistema ERP ci permetterà di vedere l’utente che ha a che fare con noi da un capo all’altro, anziché nei suoi diversi silos. Ci concentriamo sull’utilizzo delle app digitali insieme al resto per contribuire ad aumentare il nostro net promoter score”.

Il terzo, in parole povere, è incentrato sull’innovazione rivoluzionaria. Le sue dimensioni e la sua portata illustrano come l’innovazione tecnologica comporti cambiamenti paradigmatici nel modo in cui l’azienda opera, dall’uso dei droni per rilevare le scorte di materiale e l’integrità delle superfici stradali, all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per analizzare le miscele di cemento e calcestruzzo al fine di ridurre le emissioni di CO2, fino alle applicazioni nei sistemi di sicurezza per prevedere gli infortuni evitabili. L’innovazione riguarda anche call center efficienti dal punto di vista operativo, hub Google all’avanguardia, e analisi che portino a prendere decisioni intelligenti da riportare nei sistemi ERP. “Stiamo anche utilizzando sensori IOT nelle fabbriche per effettuare controlli sullo stato di salute e sulla manutenzione predittiva prima che le macchine si rompano”, sottolinea. “Con la tecnologia 5G, potremo inserire il tutto in feed in tempo reale”.

Locandro è sicuro di poter sfruttare la sua esperienza globale per trasformare in realtà obiettivi così ambiziosi. “Indipendentemente dal luogo in cui lavoro, si tratta di trasformazione, di lasciarsi alle spalle un’eredità e di essere pronti a fare i lavori più duri per una nuova evoluzione”, conclude. “Le aziende industriali e manifatturiere hanno la reputazione di essere ritardatarie nella digitalizzazione, ma noi stiamo ribaltando la situazione”.