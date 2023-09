La digitalizzazione in tempi difficili: “Sosteniamo gli utenti, non i sistemi”

Le modifiche ad aspetti quali i sistemi di payroll e quelli finanziari in generale sono spesso dettate dalla necessità, quando sono così vecchi da non essere più supportati o da non funzionare affatto. Ciò si traduce, spesso, in un aumento significativo dei costi dei nuovi sistemi rispetto a quelli operativi costantemente bassi di quelli vecchi, considerando che le soluzioni vendute oggi sono spesso fornite solo come soluzioni cloud basate su modelli di abbonamento.

Verso il cloud

Tutto porta alla “nuvola” e Peab ha essenzialmente una strategia cloud-first, ma continuerà a vivere in un ambiente ibrido per il prossimo futuro, precisa Antoni, prima di aggiungere che lo sviluppo si sta muovendo simultaneamente verso l’ambiente cloud indipendentemente dalla strategia di base.

“Ci stiamo spostando, sempre di più, anche verso le consegne in cloud”, dichiara. “I fornitori vedono ovviamente dei vantaggi in base al modo in cui le soluzioni vengono sviluppate e gestite, ma è nel loro interesse anche per motivi finanziari. In alcuni casi, per noi clienti ci sono buone ragioni per avere una soluzione on-premise, sia per motivi operativi, sia per via dei dati critici per l’azienda, sia per questioni legate a paesi terzi. Ma è meno frequente che un cliente abbia questa possibilità di scelta”.

Naturalmente, la sostituzione di alcuni sistemi vecchi di decenni non ha sempre a che fare con il fatto che sono scadenti, ma più semplicemente con la fine del loro ciclo di vita.

Fornire un supporto concreto

Allo stesso tempo, i nuovi sistemi non sempre aggiungono nuove funzionalità rispetto a quelli vecchi. Che dovranno comunque essere gestiti. Antoni, tuttavia, preferisce concentrarsi sull’introduzione di un nuovo supporto digitale che crei realmente valore per i dipendenti e per i clienti.

“Vogliamo ottenere un buon supporto per i dipendenti”, tiene a precisare. “Non dovrebbe trattarsi solo di nuovi sistemi per la rendicontazione dei tempi, ma di un ausilio più concreto per la pianificazione, la gestione e il follow-up dei progetti. Da noi, queste porzioni dell’attività complessiva sono rimaste indietro, e questo probabilmente vale per molte imprese edili, non solo per Peab”.

L’anno scorso l’azienda ha anche annunciato che avrebbe iniziato a utilizzare le soluzioni del fornitore di soluzioni Dalux, che permettono di gestire interi progetti dall’inizio alla fine.

“È un buon esempio di strumento che sta per essere distribuito ai nostri dipendenti, qualcosa che facilita davvero il loro lavoro, crea ordine e contribuisce a farci operare in modo più efficiente”, osserva.

Automazione e intelligenza artificiale

C’è già molta automazione nei processi amministrativi di Peab, con soglie di costi relativamente bassi. E l’IA è, ovviamente, un aspetto che l’azienda, e lo stesso Antoni, seguono con grande interesse. Ma l’IA ha ancora bisogno di un’adeguata supervisione per elaborare i dati in modo accurato ed efficiente.

“In passato abbiamo fatto alcune valutazioni di strumenti per le analisi predittive, ma non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo a causa della qualità dei dati con cui abbiamo dovuto lavorare”, osserva. Quindi la lotta è feroce per la competenza in aree storicamente nuove, e si tratta sia di cambiare e aumentare la competenza internamente che di reclutare, nel tempo, le risorse più adatte, dichiara.

La dipendenza dai consulenti può essere superata

Potrebbe esserci un altro movimento nel mercato, in cui i consulenti cercano lavori più sicuri quando l’economia fluttua, cosa che favorisce le aziende come Peab che vorrebbero avere una maggiore competenza interna in certe aree.

“Negli ultimi anni, molte imprese sono state costrette a forme di dipendenza da consulenti che, in realtà, non volevano”, spiega. “E, anche se oggi può essere più facile assumere, l’economia attuale ci impone di aspettare”.

Per l’industria delle costruzioni, in generale, è importante anche ampliare la base di reclutamento, rompendo i pregiudizi esistenti e spingendo più persone a candidarsi.

“Per noi è una questione di sopravvivenza”, conclude Antoni. “Dobbiamo avere accesso a tutta la manodopera disponibile, il che significa che dobbiamo far entrare più donne nel nostro settore. Abbiamo ancora un po’ di strada da fare nella nostra produzione, anche se sono felice di avere un equilibrio relativamente buono nelle nostre IT operation”.