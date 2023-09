Ecco come BNY Mellon sta puntando sull’intelligenza artificiale per migliorare la gestione dei dati

“Quando si effettuano correlazioni di questo tipo c’è un livello di fiducia, e noi cercavamo un’elevata fiducia perché volevamo automatizzare alcune cose”, argomenta.

Dopo aver dedicato un po’ di tempo alla configurazione dell’infrastruttura e alla definizione del flusso di lavoro dei dati, BNY Mellon è passata all’implementazione completa, che ha coinvolto il personale della società di sviluppo software e tre gruppi della banca: il team tecnologico, gli esperti in materia di dati e il centro di eccellenza KYC. “Sono loro che hanno l’opportunità di assicurarsi che il nostro lavoro sia corretto dal punto di vista normativo”, tiene a precisare.

La piattaforma software di Quantexa non si limita alla risoluzione delle entità: Può anche mappare le reti di connessioni nei dati: chi commercia con chi, chi condivide un indirizzo, e così via.

La sfida, per ora, sta nel sapere quando fermarsi. “Si mettono in relazione i record dei clienti con fonti di dati esterne, e poi si dice: mettiamoli in relazione con la nostra attività, aggiungiamo il monitoraggio delle transazioni e le sanzioni”, racconta. “Stiamo realizzando un proof of concept per aggiungere altri set di dati all’insieme, perché una volta che si inizia a capire il valore della correlazione di questi set di dati, si pensa a un maggior numero di risultati che si possono ottenere. Voglio solo inserire ogni caso d’uso”.

Investire nei vendor di tecnologia

BNY Mellon non è solo un cliente di Quantexa, ma è anche uno dei suoi investitori. Ha acquisito una partecipazione per la prima volta nel settembre 2021, dopo aver lavorato con l’azienda per un anno.

“Volevamo contribuire allo sviluppo dei prodotti e far parte del comitato consultivo”, dice Hirschhorn.

L’investimento in Quantexa non è un fenomeno isolato. Tra i vendor di tecnologia in cui la banca ha investito vi sono gli strumenti di gestione del portafoglio Optimal Asset Management, BondIT e Conquest Planning; la piattaforma di sviluppo di applicazioni low-code Genesis Global e, nell’aprile 2023, la piattaforma di gestione degli asset IT Entrio.

Tuttavia, i ruoli di cliente e investitore non vanno sempre d’accordo. “Non pensiamo che questa strategia sia applicabile a tutte le nuove aziende tecnologiche che utilizziamo”, afferma.

Mentre alcune società possono acquistare una partecipazione in un fornitore-chiave per impedire ai concorrenti di trarne vantaggio, non è questo l’obiettivo di BNY con il suo investimento nella tecnologia di risoluzione delle entità di Quantexa, afferma Hirschhorn.

“Non si tratta di una tecnologia proprietaria; abbiamo bisogno che tutti siano bravi in questo campo”, afferma. “Le persone stanno diventando sempre più sofisticate nel modo in cui perpetrano i crimini finanziari. Tenere il passo, e aiutare il settore a fare altrettanto, è davvero importante per la salute dei mercati finanziari”.

Così, quando Quantexa ha cercato nuovi investimenti nell’aprile 2023, BNY Mellon era di nuovo presente, questa volta insieme ad altre due banche: ABN AMRO e HSBC.