Piattaforme per il business, quali sono le più strategiche e come “personalizzarle”

“L’ufficio ICT-DCSR”, spiega Roberto Puccinelli, Dirigente Ufficio ICT-DCSR del CNR, “si occupa di tutte le attività di hosting, manutenzione e aggiornamento delle componenti infrastrutturali e applicative del sistema IT. Con questi enterprise software gestiamo anche la cura e la conservazione dei dati, i contenuti di formazione interna, gli adempimenti normativi relativi all’attività del Sistema Statistico Nazionale e altro ancora”.

Per la gestione documentale il CNR ha anche un Ufficio protocollo separato dotato di un sistema di business intelligence e data discovery sul data warehouse, che raccoglie dati dalle tre macro-aree della contabilità, della ricerca e dell’HR, li suddivide per temi, ed estrapola report che vengono visualizzati su cruscotti digitali.

Quando il CRM è protagonista in veste open source

Il CRM è protagonista della trasformazione digitale anche per Italia Power, multiutility con sede centrale a Napoli. In questo caso, si tratta di un applicativo basato su tecnologia open source, come illustra Raffaele Schiavullo, CIO di Italia Power. “Abbiamo acquisito il codice e svolgiamo tutta l’attività di maintenance. Anzi, più che un CRM, lo definirei una piattaforma integrata che si presenta come progressive web app, fruibile su desktop e mobile. La usiamo sia come interfaccia per i clienti sia per il nostro uso interno, dagli amministratori di sistema agli addetti dei punti vendita, ognuno con diversi livelli di accesso, a seconda del tipo di log-in”, spiega Schiavullo.

Perché scegliere un sistema open-source invece che proprietario? Ancora una volta, per soddisfare le esigenze di personalizzazione. “Per me il CRM è un software da ‘cucire addosso’, non può essere ‘una taglia unica’: vanno chiesti supporto e personalizzazione al vendor”, afferma Schiavullo. “Ma, per noi che abbiamo un grande dipartimento IT (rappresenta circa un terzo dell’intero staff aziendale), non ha senso demandare a terzi, possiamo sviluppare tutto internamente”.

Schiavullo si è affidato a un framework Laravel in linguaggio Php, che trova ideale per la stabilità e la velocità con cui può procedere agli aggiornamenti. “Abbiamo l’ambizione di diventare una one-click company nel B2C e dobbiamo creare web app molto semplici da usare, anche se sono le più complicate da sviluppare”, conclude Schiavullo.

Tra personalizzazioni e change management

Anche FHP Holding Portuale, primo operatore italiano nella movimentazione terminalistica di merci rinfuse, fa uso degli enterprise software più diffusi, come quelli per la reportistica finanziaria e per la gestione dei clienti, e sempre con la necessità di qualche personalizzazione. “Non ci sono modelli standard che funzionano univocamente per tutti, vanno previste alcune funzionalità specifiche”, evidenzia Fabio Angelo Mattaboni, Group Chief Information Officer & Digital Innovation Manager di FHP.