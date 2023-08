4 domande-chiave che i CIO si pongono sul cloud computing

Gli investimenti nel cloud computing ridurranno i costi dell’infrastruttura IT?

Potete immaginare la mia risposta di fondo: il cloud computing potrebbe non ridurre i costi dell’infrastruttura o, se lo fa, i risparmi potrebbero essere marginali e non sufficienti, da soli, a giustificare l’investimento.

Detto questo, esistono sicuramente modi più o meno attenti ai costi per implementare l’infrastruttura sulla “nuvola”e non è raro che la mia azienda scopra che un nuovo cliente ha precedentemente implementato il proprio cloud nel modo più costoso possibile. Esistono delle best practice per ottimizzare i costi dell’infrastruttura, in modo che le spese non ostacolino il maggior valore. Ne parlerò più avanti.

Ma, se non si risparmia sui costi, allora qual è il motivo principale per investire in un’infrastruttura di cloud computing?

David Linthicum [in inglese], autore di An Insider’s Guide to Cloud Computing, ha recentemente scritto un articolo per InfoWorld che risponde a questa domanda. In “Making a new business case for cloud computing” [in inglese], scrive: “Il valore più significativo del cloud computing raramente si trova nei risparmi sui costi, anche se, a volte, si verificano; si tratta, invece, di apportare al business valori essenziali, come una maggiore agilità e velocità per mettere in atto le strategie di innovazione”.

Agilità e velocità nel condurre l’innovazione.

Il risparmio sui costi, suggerisce, è un “valore forte”, facile da definire e misurare, ma non facilmente riconducibile al cloud computing. L’agilità e l’innovazione sono, invece, “valori tenui” più difficili da definire e misurare ma, in definitiva, più preziosi e importanti da essere perseguiti.