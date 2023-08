Trasformazione digitale: ecco a che punto sono le imprese italiane

Nella trasformazione digitale, le imprese italiane si sono messe sulla buona strada. Il “Digital Economy and Society Index (DESI)” della Commissione europea colloca l’Italia all’ottavo posto nell’Ue27 in fatto di integrazione delle tecnologie digitali, con un indice del 40,7%, a fronte di una media europea del 36,1%. Merito della quota di imprese che utilizzano la fatturazione elettronica (il 95%, primi nel continente), del livello di adozione dei servizi in cloud di medio-alta sofisticazione (52% contro il 34% dell’Ue27) e anche della percentuale di Pmi con intensità digitale almeno di base (60% contro una media Ue del 55%). Questo non ci consente di riposare sugli allori, perché la trasformazione digitale deve abbracciare più aspetti dell’IT e coinvolgere maggiormente le piccole e medie imprese. Lo conferma il “Rapporto Istat Imprese e Ict 2022”, dove si legge: “Le Pmi si connettono di più, ma la transizione digitale procede con lentezza”.

L’esempio delle realtà medio-grandi può, però, fornire una preziosa linea-guida alle più piccole. Nel caso di Marzocchi Pompe, azienda italiana della metalmeccanica, che realizza pompe ad ingranaggi per applicazioni industriali, mobili e automotive, la trasformazione digitale è iniziata con le implementazioni cloud (SaaS) per poi decollare con l’adozione del sistema SAP. Un cambiamento di ampia portata, che dimostra come la trasformazione digitale sia legata a un’attenta strategia. “La lunga preparazione del go live ci ha permesso di non avere problemi nella fase esecutiva”, evidenzia Davor Petrović, CIO e Marketing and Communications Manager di Marzocchi Pompe.

Non mancano le Pmi virtuose, soprattutto se il loro business è, per natura, tecnologico. È il caso del system integrator Impianti, che soddisfa tutti i 12 parametri inclusi da Istat nel suo indice di intensità digitale, come sottolinea il CEO e CIO, Simone Lo Russo. “I vari elementi della digitalizzazione sono come i pezzi di un puzzle, devi metterli a posto tutti per comporre la figura”, dichiara Lo Russo.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER From our editors straight to your inbox Get started by entering your email address below. Inserisci un indirizzo e-mail valido Abbonarsi

La digitalizzazione, l’indice Desi e i 12 parametri Istat

“Le imprese italiane stanno affrontando la trasformazione digitale con un misto di successi e sfide. Mentre molte aziende di grandi dimensioni hanno adottato le nuove tecnologie, la trasformazione nelle Pmi è più lenta. Questa inerzia”, commenta Roberto Reale, Advisor presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), “è dovuta a una serie di fattori, tra cui la mancanza di competenze digitali, l’accesso limitato ai finanziamenti e le preoccupazioni relative alla sicurezza dei dati, e rientra probabilmente tra le cause della ridotta competitività soprattutto tra le microimprese”. Eppure, sottolinea Reale, “la trasformazione digitale offre un’opportunità unica per aumentare l’efficienza, migliorare l’accesso ai mercati globali e favorire l’innovazione”.

In base all’Indice Desi del 2022, le imprese italiane hanno prestazioni inferiori soprattutto per quanto riguarda l’uso dei big data (utilizzati dal 9% rispetto a una media Ue del 14%) e delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale (ne dispone il 6% delle imprese italiane, mentre la media Ue è dell’8%). Inoltre, le Pmi che hanno attività di commercio elettronico sono il 13%, contro il 18% dell’Ue27.

Il quadro europeo è confermato dall’indagine Istat, che valuta il comportamento delle imprese rispetto a 12 caratteristiche specifiche che contribuiscono alla definizione dell’indicatore composito di digitalizzazione denominato “Digital Intensity Index” (DII). I divari maggiori tra piccolo/medie e grandi imprese si riscontrano nella presenza di specialisti Ict (13% contro 75%), negli investimenti in formazione tecnica (19% contro 65%), nel ricorso a riunioni online e di documentazione specializzata sulle regole della sicurezza informatica (di cui dispone il 48% delle Pmi contro l’88% delle grandi imprese). Ampio anche il divario nella quota di ricavi derivanti dalla vendita online (è di almeno l’1% del fatturato totale nel 13% delle Pmi contro il 36% delle grandi).