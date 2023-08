Le imprese sono entusiaste dell’IA generativa. Lo rivela un’indagine di Foundry

Sulla stessa questione, gli intervistati del settore dei servizi finanziari si sono divisi equamente, mentre i retailer sono decisamente propensi al rischio, con il 60% che considera la lentezza come la principale minaccia (a fronte del 58% delle aziende nel settore tecnologico).

Inoltre, le imprese con 5.000 o più dipendenti sono più inclini alla cautela: il 75% ritiene che la lentezza sia la minaccia numero uno, mentre per le aziende più piccole la percentuale scende al 62,8.

I freni all’uso dell’IA generativa

L’elemento che più probabilmente frena l’entusiasmo per l’IA generativa (41% in generale e 42% tra i leader IT) è la legge, o almeno le questioni legali legate alla produzione di contenuti. Parliamo di problemi di copyright, violazioni della privacy o responsabilità per aver fornito o agito in base a sistemi di intelligenza artificiale mal addestrati o implementati.

I leader non informatici, tuttavia, si dicono più preoccupati (40%) per la perdita di controllo sui dati aziendali. Questo aspetto preoccupa solo il 23% dei responsabili IT, forse perché conoscono meglio le opzioni tecnologiche disponibili per la prevenzione della perdita di dati [in inglese] o per l’addestramento [in inglese] e l’esecuzione di modelli generativi di intelligenza artificiale on-premise [in inglese] o in cloud privati per mantenere al sicuro i dati aziendali.

Il timore che i dipendenti possano utilizzare l’IA generativa senza autorizzazione è più elevato tra i leader IT (22%) che tra i dirigenti non IT (14%). Questo potrebbe essere dovuto al fatto che questi ultimi non IT possono vedere i benefici di una sperimentazione precoce e non autorizzata, mentre i top manager IT devono poi risolvere le eventuali problematiche [in inglese].

Uno dei superpoteri dell’intelligenza artificiale generativa è quello di far commettere errori più rapidamente, ma solo il 13% degli intervistati (14% nell’IT, 9% non IT) ha citato la mancanza di fiducia nei suoi risultati [in inglese] come la principale preoccupazione.