Le microtrasformazioni: come ottenere grandi vantaggi per l’azienda grazie a rapidi successi dell’IT

Trovare un rimedio per le riammissioni ospedaliere

Quando era vice president e CIO del Memorial Hospital di Gulfport, nel Mississippi, Chris Belmont aveva bisogno di trovare un modo per far sì che la sua divisione informatica ottenesse risultati rapidi.

L’ospedale era alle prese con il problema di come rimanere efficacemente in contatto con i pazienti che erano stati dimessi ma che avrebbero potuto avere bisogno di una visita di controllo. L’approccio tradizionale consisteva nell’ottenere l’elenco dei nomi e chiamarli, ma questo non funzionava il 100% delle volte”, spiega Belmont, che a febbraio ha lasciato il Memorial per diventare vice president senior e CIO dell’Ochsner Health di New Orleans. Era necessario un nuovo approccio che producesse “più tiri in porta”.

Non era come se fossimo in una grande stanza e un dirigente dicesse: “Vogliamo muoverci in questa direzione”“, ricorda. Era più che altro: “Facciamo questa cosa sotto traccia e dimostriamo un paio di micro-vincite… che porteranno a maggiori benefici macro”. La cosa diventa contagiosa: se ne fai una, ne nascono altre”.

L’IT ha collaborato con il gruppo operativo delle cliniche dell’ospedale per creare “EmmiJourneys”, una serie di script automatizzati che sono una miscela di contenuti coinvolgenti ed educativi sotto forma di chiamate di risposta vocale interattiva e video multimediali rivolti ai pazienti in base alle loro esigenze. Il programma ricorda ai pazienti le istruzioni per la dimissione e gli appuntamenti di follow-up.

Questa strategia ha permesso di aumentare del 50% la probabilità che gli ex pazienti si presentassero agli appuntamenti di controllo entro 21 giorni dalla dimissione e di ridurre del 26% le visite evitabili al pronto soccorso, con conseguente riduzione dei costi, spiega Belmont.

Da lì, “subito dopo, abbiamo declinato la stessa metodologia e lo stesso approccio in altri reparti e stiamo aumentando il numero di pazienti”, spiega Belmont.