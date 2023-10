6 falsi miti sull’IA: che cosa pensano i CIO italiani della tecnologia più discussa del momento

L’intelligenza artificiale è senza dubbio una delle tecnologie più discusse nell’anno della diffusione di ChatGPT [in inglese] e della definizione dell’AI Act [in inglese] da parte dell’Unione europea. Il ruolo del CIO, ancora una volta, si rivela strategico, perché ha il compito di guidare le funzioni di business a scremare tra le informazioni, non sempre accurate, che circondano questa tecnologia e a capire come e perché implementare l’intelligenza artificiale nella propria organizzazione.

“L’IA è una chance per le aziende”, dichiara Giuseppe Frison, ICT Manager di Carel Group, azienda internazionale nel settore della refrigerazione, del condizionamento e del riscaldamento, con più siti produttivi-commerciali nei vari continenti.

Implementarla vuol dire acquisire una posizione di vantaggio competitivo; non dobbiamo temerla, ma imparare ad usarla.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER From our editors straight to your inbox Get started by entering your email address below. Inserisci un indirizzo e-mail valido Abbonarsi

“Se un sistema IA impara partendo da informazioni sbagliate produce un output inaffidabile. Non ha alcuna forma di coscienza: semplicemente, si basa sul numero di spiegazioni che gli vengono fornite”, afferma Alessandro Di Maio, CIO di Farvima Medicinali.

1. L’IA ci ruberà il lavoro

Per Giovanni Sannino, Head of Operation IT & Services di Sirti Digital Solutions, l’azienda del Gruppo specializzato nelle infrastrutture telco che si occupa della system integration e della trasformazione digitale, questo è vero solo in parte. “L’IA potrà forse assumere i compiti in alcuni ruoli passibili di forte automazione, ma farà nascere nuove professioni e darà impulso a nuovi business che neanche immaginiamo. L’intelligenza artificiale è assimilabile a ogni grande rivoluzione industriale e tecnologica: qualcosa si perde, ma le opportunità sono grandi”, afferma Sannino. “Non possiamo pensare che, siccome l’IA è in grado di verificare l’esito di una Tac, non servirà più il medico. Il software ha una capacità maggiore di individuare velocemente i tanti elementi della scansione, ma l’analisi e il giudizio finale saranno sempre affidati allo specialista in carne ed ossa”.

“Certamente l’avvento delle tecnologie di IA avrà un effetto dirompente sul mercato del lavoro. Alcuni mestieri non avranno più ragione di esistere, ma altri ne nasceranno”, conferma Francesca Lisi, professoressa associata di Informatica all’Università di Bari Aldo Moro e membro del direttivo dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA). Non sarà una trasformazione indolore, anche perché avverrà velocemente. Quello che dovremmo cercare di fare è “anticipare il bisogno di nuove professionalità con adeguati percorsi formativi”.