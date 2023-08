自然言語処理とは？NLPの仕組み、学び方、給与を解説

自然言語処理の定義

自然言語処理(NLP)は、コンピュータに言語を理解、処理、生成する能力を持たせるための人工知能(AI)の分野の一つです。検索エンジン、機械翻訳サービス、音声アシスタントはすべてこの技術を使っています。

もともとこの言葉はシステムの読み取り能力を指していましたが、現在では計算言語学全体の俗語として使われています。サブカテゴリーとして、コンピュータが独自のコミュニケーションを作成する能力である自然言語生成(NLG)や、スラング、発音の誤り、スペルミス、言語の他の変形を理解する能力である自然言語理解(NLU)などがあります。

2017年の論文「Attention Is All You Need」でのトランスフォーマモデルの紹介は、NLPを革命的に変えました。これにより、Bidirectional Encoder Representations from Transformer (BERT)、DistilBERT、Generative Pre-trained Transformer (GPT)、Google Bardなどの生成AIモデルが誕生しました。

自然言語処理の仕組み

NLPは、通常テキストとしての非構造化データにトレーニングされた機械学習(ML)アルゴリズムを活用して、人間の言語の要素がどのように組み合わされて意味を持つかを分析します。フレーズや文章、場合によっては1冊の本全てがMLエンジンに供給され、文法的なルールや人々の実際の言語習慣などを使用して処理されます。NLPアルゴリズムは、このデータを使用してパターンを見つけ、次に何が来るかを予測します。

NLPの応用

機械翻訳は強力なNLPによるアプリケーションですが、検索で最も使用されています。GoogleやBingで何かを検索するたびに、システムのトレーニングを助けています。検索結果をクリックすると、システムはそれを正しい結果として確認し、将来の検索結果を改善するための情報として使用します。

Chatbotも同じように動作します。SlackやMicrosoft Messengerなどのチャットプログラムと統合して、あなたの使用言語を読み取り、トリガーフレーズを入力すると動作します。SiriやAlexaのような音声アシスタントも「Hey, Alexa」といったフレーズを聞くと動作を開始します。