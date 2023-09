Cybersecurity: le imprese in Italia sempre più orientate alle policy zero-trust

“Noi usiamo il servizio cloud di un provider che ci fornisce data center, server e strumenti di cyber-protezione come i firewall, ma il software per il controllo degli accessi è tailor-made, ovvero le policy di sicurezza le abbiamo scritte noi, in base alle nostre esigenze e sotto il nostro controllo, in ottica zero trust – per esempio, mascherando i canali di ingresso alle informazioni”.

La sicurezza dall’edge all’IP

Anche per Andrea Pernici, CTO di 3BMeteo, portale italiano di previsioni meteorologiche e società del gruppo Meteosolutions, le minacce cyber sempre più sofisticate richiedono difese più attente. Il firewall non basta: il team di Pernici si occupa anche di mettere in sicurezza i dati tramite servizi appositi in edge, ovvero cifrando le informazioni direttamente là dove vengono generate e inviate. “Per i dati sensibili che vengono trasmessi via web e i sistemi online abbiamo un approccio zero-trust”, evidenzia il CTO.

3BMeteo ha messo in sicurezza il data center presso l’infrastruttura di un provider. Un ulteriore strato di protezione è fornito da un prodotto per la sicurezza e l’ottimizzazione dei siti web, che funge da proxy e rafforza e integra le difese per gli applicativi interni e esterni, che sono raggiungibili da un indirizzo internet pubblico. “Prima di arrivare all’applicativo c’è una serie di policy che stabiliamo di volta in volta: in base ai principi zero trust, queste policy vengono applicate all’IP, al device fisico, all’IP e all’email, solo all’email e così via, a seconda di quanto deve essere restrittivo l’accesso a una determinata area”, aggiunge Pernici.

Queste protezioni permettono al team IT di sventare i tentativi di intrusione. “Rileviamo in media 7-8 attacchi Ddos (Distributed denial of service) all’anno, più o meno potenti”, svela Pernici. “Attacchi minori li riceviamo anche tutti i giorni: sono tipicamente generati da bot alla ricerca di falle oppure dei tentativi di malware injection negli applicativi”.

L’anello debole della catena

Gli analisti di Gartner pensano che, di qui al 2026, circa la metà dei cyber-attacchi andrà a bersagliare proprio le aree non coperte dai controlli zero-trust, dove, quindi, le imprese sono impreparate a mitigare gli effetti di un evento cyber. In una superficie d’attacco che diventa sempre più ampia, i criminali dell’IT andranno alla ricerca di asset e vulnerabilità rimaste al di fuori della Zta (Zero-trust architecture).

Secondo Gartner, le zone vulnerabili potrebbero risiedere in alcune tecnologie, come le API esposte al pubblico, ma ancor di più nelle persone: gli hacker cercheranno di prendere di mira i dipendenti tramite le tecniche di social engineering o di “bullizzare” quelli che si sono creati dei loro sistemi per aggirare – contro le policy aziendali – le stringenti regole della fiducia zero.