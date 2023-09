IA: un fondo pubblico per le startup può accelerarne l’adozione in Italia?

Sull’intelligenza artificiale si gioca una bella quota di competitività delle economie: l’IA è una delle tecnologie strategiche su cui i governi puntellano la crescita futura dei loro Paesi (se ne è parlato anche in questi giorni al G20). I finanziamenti pubblici hanno un ruolo importante, tanto che il governo italiano, secondo indiscrezioni pubblicate dal Il Sole 24 Ore, starebbe lavorando alla costituzione di un fondo di corporate venture capital che veicoli complessivamente 600 milioni per stimolare startup e piccole e medie imprese innovative a sviluppare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale “Made in Italy” e favorirne l’adozione anche nella pubblica amministrazione.

Il fondo dovrebbe essere gestito da CDP Venture Capital Sgr, titolare del Fondo nazionale innovazione, con il supporto di un comitato investimenti e di un advisory board. Secondo le indiscrezioni, il Dipartimento per la trasformazione digitale dovrebbe contribuire con 45 milioni di euro, mentre altri 40 milioni arriverebbero dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale(ACN). Ulteriori 115 milioni dovrebbero essere raccolti da aziende di settore e istituzioni come la stessa CDP (Cassa depositi e prestiti). Questa base dovrebbe, a sua volta, stimolare gli investimenti privati, raggiungendo il target di 600 milioni.

Il Dipartimento per la trasformazione digitale non rilascia, per ora, commenti; di ufficiale restano le dichiarazioni dello scorso maggio del Sottosegretario con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti, che, intervistato da Class Cnbc in occasione dell’Artificial Intelligence Day, ha annunciato l’intenzione del governo di dar vita a un fondo finalizzato allo studio, alla ricerca e alla programmazione nel campo dell’IA.

Le applicazioni per il sistema Paese

“Valuto questo progetto del Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la digitalizzazione un ottimo primo passo per colmare il ritardo rispetto agli altri Paesi europei, che stanno investendo molto in questo settore”, afferma Marco Gay, Presidente Anitec-Assinform e Presidente esecutivo di Digital Magics, che ha lanciato un programma di accelerazione per le startup dell’IA. “Noi di Digital Magics crediamo nelle potenzialità dell’IA e nel suo sviluppo: ovunque ci sia una massa di dati da analizzare, è un validissimo partner”.

Tante le applicazioni a beneficio della PA, evidenzia Gay: “Pensiamo, per esempio, aa come, nell’ambito della Sanità, l’Intelligenza artificiale possa gestire le informazioni statistiche su sintomi e relative patologie nella popolazione, in modo da ottimizzare le risorse pubbliche e migliorare i servizi. Ancora, nei trasporti può elaborare i dati sui flussi di traffico nei diversi territori per aumentare la soddisfazione degli utenti, inoltre può velocizzare i processi per consegnare qualsiasi documento o certificazione al cittadino o all’azienda”.

Di quale IA ha bisogno l’Italia

A fine 2021 l’Italia ha adottato il Programma Strategico per l’Intelligenza Artificiale (IA) 2022-2024, frutto del lavoro congiunto del ministero dell’Università e della Ricerca, del ministero dello Sviluppo Economico e del ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, e grazie al supporto del gruppo di lavoro sulla Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale. In linea con la Strategia europea, il Programma delinea ventiquattro politiche da implementare in 3 anni per potenziare il sistema IA in Italia, attraverso creazione e potenziamento di competenze, ricerca, programmi di sviluppo e applicazioni.