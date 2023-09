Cloud: 7 regole dei CIO per non sbagliare

I CIO e gli executive aziendali continuano a commettere dieci errori nella loro strategia cloud. Lo ha detto Marco Meinardi, vice president analyst di Gartner in un intervento a Londra lo scorso novembre [link in inglese]. Per esempio, alcune organizzazioni affidano tutto all’IT, invece di coinvolgere anche le funzioni di business. Oppure dimenticano di approntare una “exit strategy” dal cloud provider. Altre volte, potrebbero lanciarsi su una rivoluzione totale dell’IT, dimenticando che, spesso, cloud strategy non significa portare tutto sul cloud. È così anche in Italia?

“Il cloud è una strada consolidata: sappiamo che è uno strumento per efficientare i processi aziendali e dare servizi migliori ai clienti”, afferma Giuseppe Frison, ICT Manager di Carel Group (multinazionale italiana che progetta, produce e commercializza hardware e software per la gestione di impianti di condizionamento dell’aria, di refrigerazione, umidificazione ed evaporative cooling). “Per le imprese, dunque, non si tratta di decidere se andare o no sul cloud, ma di capire come farlo al meglio, ovvero come controllare tutti i servizi in cloud”.

È qui che le cloud strategy si possono arenare. Ecco, dunque, qualche suggerimento raccolto intervistando alcuni CIO italiani che stanno guidando il cloud journey della loro impresa.

Il cloud è una strategia di business

Adottare il cloud nel 2023 vuol dire avere uno strumento per generare benefici di business: il CIO deve saper fare le sue scelte con questo obiettivo in mente, afferma Frison di Carel.

Del resto, secondo Meinardi di Gartner, uno degli errori più comuni nella strategia cloud è pensarla come una pura questione IT. “I team degli altri dipartimenti hanno competenze e conoscenze che sono cruciali per il successo della strategia”, afferma l’analista, e “i top manager dovrebbero evitare l’errore di disegnare una strategia centrata sull’IT e poi ‘venderla’ alle persone del finance, del marketing e così via. Le funzioni business e il dipartimento dell’information technology dovrebbero essere soci alla pari nella definizione della cloud strategy”.

A proposito di strategia cloud, Meinardi chiarisce: “Deve indicare il ruolo del cloud per l’azienda, e basta un documento snello da 10-20 pagine o slide. Poi si definisce come implementarla”.