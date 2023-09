IA e supply chain: ecco che cosa sta già funzionando bene

Le supply chain prevedono una serie di azioni che inizia con la progettazione del prodotto e prosegue con l’approvvigionamento, la produzione, la distribuzione, la consegna, e il servizio clienti. “In ognuno di questi passaggi si possono individuare grandi opportunità per l’IA e il ML”, afferma Devavrat Bapat, responsabile dei prodotti dati IA/ML di Cisco. Questo perché l’attuale generazione di IA è già molto brava nello svolgere due cose necessarie alla gestione della catena di approvvigionamento. La prima è la previsione, in cui l’intelligenza artificiale viene utilizzata per fare stime sulla domanda a valle, o sulle carenze a monte. Inoltre, gli algoritmi possono rilevare eventi che riconoscono il possibile verificaarsi di un guasto e, quindi, avvertire gli operatori della catena prima che la qualità della produzione si riduca.

La seconda è quella delle ispezioni, in cui l’IA viene utilizzata per individuare i problemi di produzione. Può anche essere impiegata per certificare materiali e componenti e seguirli attraverso l’intera catena di fornitura.

In definitiva, l’IA ottimizzerà le supply chain per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti in ogni situazione. La tecnologia abilitante esiste, ma la difficoltà che rimane poggia nella richiesta di un livello di condivisione dei dati che oggi, nelle catene di approvvigionamento, non si trova. Nel frattempo, molte aziende continuano a raccogliere i benefici di previsioni e ispezioni migliorate.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER From our editors straight to your inbox Get started by entering your email address below. Inserisci un indirizzo e-mail valido Abbonarsi

Le previsioni

Prendiamo ad esempio Amcor, la più grande azienda di imballaggi al mondo, con 15 miliardi di dollari di fatturato, 41.000 dipendenti e oltre 200 stabilimenti su tutto il Pianeta. La maggior parte del loro mercato è costituita dagli imballaggi per alimenti e per la sanità.

“Produciamo gli imballaggi per circa un terzo dei prodotti presenti nel vostro frigorifero”, osserva Joel Ranchin, CIO globale dell’azienda. Alcune delle problematiche che Amcor deve affrontare nella produzione riguardano la previsione accurata e l’adattamento ai cambiamenti della domanda. Nella catena di approvvigionamento alimentare gli ordini vengono spesso modificati a seconda delle esigenze. Quando fa caldo, per esempio, le persone bevono più Gatorade, il che può creare un’improvvisa esplosione della domanda, per cui potrebbe verificarsi un’impennata del 10-15% nella richiesta di bottiglie. Lo stesso vale per altri tipi di prodotti. All’improvviso potrebbero esserci più pesci nell’Oceano, il che fa aumentare la domanda di imballaggi per ospitarne ulteriori tonnellate. “Anche se cerchiamo di fare previsioni, è molto difficile perché non sempre conosciamo in anticipo le esigenze dei nostri clienti”, sottolinea Ranchin.

Le sfide sono simili anche dall’altra parte della supply chain. Se Amcor non è in grado di prevedere con precisione le carenze, non può rifornirsi in anticipo di materie prime. Ma soprattutto, l’azienda deve prevedere le variazioni dei prezzi, in modo da poterne acquistare di più a costi più bassi prima di un aumento, o di meno se sembra che ci sia un calo all’orizzonte.