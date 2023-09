5 segnali che le vostre pratiche agili vi porteranno al disastro digitale

Il metodo agile può aiutare a creare fiducia tra i team, gli stakeholder e la leadership, ma non può correggere la mancanza di fiducia tra le persone. I CIO non devono dare per scontato che il fatto di fidarsi, tra leader e team, e la sicurezza psicologica [in inglese] siano sufficienti per lavorare senza stress inutili. I Chief Information Officer e i leader della trasformazione digitale devono discutere apertamente dell’importanza della fiducia, garantire spazio per l’apprendimento dai fallimenti e programmare programmi di team building.

Un altro prerequisito è garantire che i team agili comprendano la visione e gli obiettivi dell’iniziativa digitale fin dall’inizio. “Se il dirigente, che sia l’amministratore delegato o il responsabile del prodotto, non ha pubblicato e comunicato più volte la visione e la strategia dell’azienda o del prodotto, non c’è modo per i product manager di stabilire le priorità e quindi i team non potranno fornire valore in modo realistico”, ha aggiunto Behers.

Il modo migliore per affrontare questa lacuna è che i product manager e i delivery leader, in collaborazione con gli stakeholder e i team agili, redigano una semplice dichiarazione della loro visione [in inglese]. Il processo di scrittura creerà fiducia, e un punto di vista documentato darà vita a una comprensione condivisa delle priorità, andando a costituire uno strumento in grado di consentire ai team agili di prendere decisioni sulla sua implementazione in presenza di più modi per risolvere i problemi, ciascuno con benefici e compromessi diversi.

2. Mantenete una pianificazione a cascata ma richiedete che il processo di consegna sia agile

Dichiarazione della visione alla mano, la pianificazione sarà il passo successivo e vitale, il quale comprende il dialogo con i clienti, la definizione dei problemi, la revisione dei dati operativi e la realizzazione dei proof of concept.

Ma ahimé, troppo spesso le aziende considerano la pianificazione come un’attività aziendale pre-agile, un artefatto delle metodologie di progetto a cascata che può aiutare a definire i requisiti, le tempistiche, i costi e altri fattori prima che i leader siano pronti a fare investimenti.

“I leader aziendali si spaventano e dicono: ‘Spiegami il piano così posso dormire la notte’”, ha detto Ronica Roth, cofondatrice e direttrice di The Welcome Elephant. “Hanno paura del fallimento e dell’incertezza del lavoro sulla conoscenza, e questo è stressante. Agile è un fantastico strumento di gestione del rischio per gestire l’incertezza, ma non è sempre ovvio”.