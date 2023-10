Il lato oscuro della digital transformation (e come aggirarlo)

Per esempio, mentre dirigeva il Bitbucket team di Atlassian, Etkin è riuscito a convincere i fondatori dell’azienda ad abbandonare il loro sistema di controllo di versione distribuito preferito (Mercurial) a favore di Git, che copriva l’80% del mercato.

“È diventato chiaro che se volevamo essere competitivi con GitHub, dovevamo supportare Git, nonostante le riserve del management sulla quantità di debito tecnico che avremmo contratto”, aggiunge. “Ottenere il loro consenso è stato fondamentale per renderci competitivi in quello spazio”.

Altri interlocutori aziendali-chiave con cui stringere alleanze sono l’ufficio legale e le risorse umane, aggiunge Etkin.

“Queste persone, un giorno, o ti salveranno o ti renderanno la vita infelice, quindi mi assicuro sempre di essere molto amichevole con loro”.

Una cosa fondamentale da ricordare è che le forze oscure che state cercando di sconfiggere potrebbero non essere gli individui che vi si oppongono, ma i sistemi in cui essi stessi sono intrappolati.

Le aziende che hanno avuto successo operando in un certo modo possono vedere pochi motivi per cambiare le cose. Anche quando i cambiamenti sono necessari, come nel caso dell’aumento della concorrenza da parte di nuovi concorrenti dirompenti, o dell’emergere di tecnologie trasformative, lo sforzo richiesto per superare l’inerzia interna potrebbe esaurire tutti i vostri poteri magici.

È necessario capire dove sono i veri blocchi, in modo da poter indirizzare il fuoco verso il bersaglio giusto, osserva Bryon Kroger, fondatore e CEO di Rise 8, un’azienda di trasformazione digitale full-stack.

“Quando si è bloccati nei propri sforzi di cambiamento, spesso si ha l’impressione che il nemico sia una persona o un gruppo di persone”, aggiunge. Anche se a volte è vero, è importante chiedersi prima di tutto: ‘Sono ostacolato da una persona o da una cultura?’”.

Kroger, il cui titolo di lavoro su LinkedIn è “bureaucracy hacker” [in inglese], ha trascorso 10 anni nell’aeronautica militare statunitense. In qualità di cofondatore di Kessel Run, il laboratorio di sviluppo software agile dell’USAF, sa bene come affrontare aziende profondamente gerarchiche.

Durante la costruzione del lab, Kroger e il suo team si sono spesso trovati in contrasto con gli ampi processi di governance, rischio e conformità dell’USAF. Ma, invece di trattare i revisori come un nemico, il team si è preso del tempo per capire i loro punti deboli. Hanno quindi progettato un nuovo sistema che ha automatizzato e semplificato i processi di auditing, consentendo al team di conformità di ottenere rapporti in tempo reale.

“Invece di produrre un rapporto all’anno, siamo stati in grado di ottenere una conformità continua, senza dover abbandonare nessuno dei loro framework di gestione del rischio”, spiega. “Invece di eseguire le scansioni di sicurezza una volta al trimestre, le abbiamo eseguite su ogni singolo commit, più volte al giorno. Alla fine, siamo stati in grado di fare tutto ciò di cui avevano bisogno senza ostacolare in alcun modo la nostra velocità di consegna”.

La chiave del successo si riduce a una sola parola magica: empatia.

“Bisogna innanzitutto essere empatici”, dice Kroger. Devi chiedere: “Come posso rendere il tuo lavoro più facile, più veloce e più efficiente?”. E la forma più vera di empatia consiste nell’andare incontro a qualcuno nel punto in cui si trova, senza aspettarsi alcun cambiamento”.

4. Non abbiate paura

Ogni volta che cercherete di guidare la trasformazione, vi arriveranno frecce da ogni direzione. Orchi con torce e lance abbatteranno la porta del vostro castello. Alcuni saranno concorrenti, ma molti saranno persone all’interno della vostra stessa azienda che hanno agende nascoste o sono resistenti al cambiamento.

“Quando ero un CIO, c’erano sempre almeno 15 persone che volevano investirmi con un camion”, dice Gary Hoberman, oggi fondatore e CEO di Unqork, una piattaforma di sviluppo di applicazioni senza codice. “E se quel numero scendeva sotto i 15, sentivo che non stavo facendo il mio lavoro”.

Prima di fondare Unqork, Hoberman ha trascorso 25 anni a Wall Street, la maggior parte dei quali come amministratore delegato responsabile della tecnologia per una società di servizi finanziari Fortune 50. Crearsi dei nemici faceva parte del territorio.

“Il mio ruolo come CIO era quello di trasformare l’intera impresa”, racconta. “Credevo che i miei clienti non fossero i miei partner commerciali, ma i clienti dell’azienda. Ciò significa che andavo costantemente contro la norma, lottando contro gli anticorpi che tentano di bloccarti”.

A metà degli anni 2000, Hoberman ha sviluppato una piattaforma di e-commerce che è stata ampiamente adottata in tutta l’azienda. Il responsabile del trading gli ha poi chiesto di sviluppare un software per inserire più rapidamente i trader appena assunti. All’epoca ci volevano due settimane per dotarli di computer e account, il che costava all’azienda milioni di mancati guadagni. Nel giro di un mese, il team di Hoberman ha automatizzato l’intero processo, consentendo ai trader di mettersi subito al lavoro.

Una volta che il sistema ha funzionato, la burocrazia aziendale è entrata in gioco e mi è stato detto: “Bene, lo faremo mese per mese, edificio per edificio, nei prossimi quattro anni””, ricorda Hoberman. “Ho detto: ‘Al diavolo, lo renderò disponibile domani. Voi pensate a come raggiungermi’“.

Secondo le sue stime, il software ha fatto risparmiare alla società di servizi finanziari circa 300 milioni di dollari all’anno in termini di aumento della produttività.

“In qualità di leader tecnologico, dovete essere impavidi”, spiega Hoberman. “Non dovete avere paura di dire: “Voglio sostenere il mio team, guidare il cambiamento e rompere le cose”. Questo è il segreto”.

5. Fate la pace, non la guerra

Quando si è in inferiorità numerica, di solito è meglio deporre le armi e negoziare. Sebbene la politica, in azienda, sia spesso un anatema per i leader tecnologici [in inglese], è quasi sempre meglio dell’alternativa, osserva Jonathan Feldman, CIO della Contea di Wake, N. C.

I responsabili IT sono tradizionalmente “anti-politici””, afferma Feldman. “Ma io ricordo sempre ai miei collaboratori che l’alternativa alla politica… è la guerra. La guerra non è mai vantaggiosa per entrambe le parti, e qualcuno si fa sempre male”.

Impegnarsi in un certo livello di politica può portare a una maggiore comprensione e a una cooperazione reciprocamente vantaggiosa”, aggiunge.

Anche quando in cuor vostro sapete che la dirigenza sta prendendo la decisione sbagliata, ci sono momenti in cui dovete “non essere d’accordo ma impegnarvi”, dice Etkin. Per esempio, poco dopo l’acquisizione della sua startup da parte di Atlassian, a Etkin è stato detto che dovevano implementare un sistema di single-sign-on.

“Ci siamo subito resi conto che ci sarebbe voluto quasi un anno per la migrazione e che avrebbe offerto ben poco in termini di valore per i nostri clienti”, racconta. Alla fine l’abbiamo fatto e l’investimento non ne è valso la pena”. Ma era una scommessa che l’azienda aveva fatto e noi dovevamo accettarla”.

Secondo Etkin, bisogna fare le domande giuste, ascoltare e cercare di capire il punto di vista del management. Poi fate del vostro meglio per sostenere quel punto di vista con il vostro team.

“Potreste non avere il contesto per comprendere appieno il motivo della loro decisione”, dice Etkin. “Alla fine, dovete ricordare che siete un amministratore, non il re. Il vostro compito è fare la cosa giusta per il regno senza farvi tagliare la testa”.