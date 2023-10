I CIO e le scelte sul software: come avere successo con l’open source

L’approccio virtuoso di PagoPA all’open source è stato recentemente riconosciuto con il premio internazionale Open Source Creation of the Year che IO, l’app dei servizi pubblici, si è aggiudicata nel 2022. Il riconoscimento era dedicato alla soluzione open source di maggior impatto, all’interno dei Future of Government Awards organizzati dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), AWS Institute e Apolitical. Secondo le motivazioni pubblicate dagli organizzatori, l’app IO è stata premiata per il cambio di paradigma nella burocrazia italiana: invece di richiedere ai cittadini di navigare attraverso decine di piattaforme per accedere ai servizi pubblici o adempiere ai propri doveri nei confronti dello Stato, IO porta direttamente nelle tasche delle persone servizi pubblici semplici e incentrati sull’utente.

Per chi (non) va bene l’open source

PagoPA non è l’unico ente pubblico che ha abbracciato l’approccio open source. In Italia, il Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD) e le linee guida di indirizzo suggeriscono alle pubbliche amministrazioni di preferire sempre software open source in fase di acquisizione di nuove soluzioni. Infatti, solo nel caso in cui non ci siano alternative di questo genere adeguate, le PA possono decidere di commissionare lo sviluppo di nuovo software avendo l’accortezza di renderlo interamente disponibile in riuso (quindi dotarlo, a sua volta, di una licenza open source).

Il paradigma open source, inoltre, è anche alla base della strategia digitale della Commissione Europea che, a sua volta, si è dotata di un OSPO dedicato. In questo contesto “PagoPA si impegnerà a monitorare da vicino l’evoluzione dei programmi europei sull’open source, partecipando attivamente ai network di settore e con un focus particolare su quelli coordinati direttamente dalla Commissione” continua Calvaresi.

Per molti CIO della pubblica amministrazione il vantaggio dell’open source è che si dispone di una base di sviluppatori potenzialmente illimitata e si possono far evolvere le applicazioni rapidamente. I CIO più appassionati sottolineano che l’open source è uno strumento che permette di beneficiare del lavoro di tutti: gli sviluppatori documentano ogni passo della loro produzione, e così incrementano il sapere come bene sociale. Ma il sapere condiviso non equivale a “prodotto gratuito”. Anzi, lo sviluppo e la documentazione hanno un costo in termini di tempo e know-ho, come dimostrano i grandi gruppi tecnologici privati dell’open source, che vendono esattamente il valore aggiunto che mettono sull’OS puro.

Il punto è che l’open source non è una regola e non vale per tutti. Nel settore privato, il CIO di PagoPA Calvaresi ritiene l’open source software “più adatto alle imprese software o con una forte componente digitale. Molto dipende dalla forza organizzativa e dalla capacità di lavorare sull’open source: occorre personale interno con la cultura dell’open source e con una buona conoscenza dei framework OSS. Inoltre, non è una scelta solo tecnica che il CIO compie da solo: è un riflesso dei valori aziendali convogliati nell’IT”.

Come osserva Rizzotto di IDC, alle potenzialità dei nuovi modelli di sviluppo e delle nuove architetture software, “si accompagnano resistenze e complessità” e occorre “governare questo potenziale, affinché evolva in modo coordinato rispetto agli obiettivi IT e strategici”.