Ecco come l’intelligenza artificiale generativa può cambiare l’architettura del cloud

Se state costruendo un’architettura cloud e progettando sistemi generativi basati sull’intelligenza artificiale che cosa c’è di nuovo che potete fare? E in che cosa, invece, è più sensato procedere nello stesso modo? Quali sono le best practice emergenti? Dopo aver realizzato alcuni di questi progetti negli ultimi 20 anni, con una particolare attenzione agli ultimi 2, ecco le mie raccomandazioni:

Comprendete bene i vostri casi d’uso

Definite chiaramente lo scopo e gli obiettivi dell’IA generativa all’interno della vostra architettura cloud. Uno degli errori che vedo più spesso ripetersi, è il non capire il significato dell’IA generativa all’interno dei sistemi aziendali. Comprendere che cosa si vuole ottenere, sia che si tratti di generazione di contenuti, di sistemi di recommendation, o di altre applicazioni.

Questo significa mettere nero su bianco e trovare un consenso sugli obiettivi, su come raggiungerli e, soprattutto, su come definire il successo che ci si aspetta di ottenere. Non si tratta di un approccio valido soltanto per l’IA generativa, ma di un passo da compiere in ogni migrazione e in ogni nuovo sistema costruito nel cloud.



Vedo interi progetti di IA generativa nella “nuvola” fallire perché non hanno casi d’uso aziendali ben compresi. Le aziende costruiscono qualcosa di bello ma che non restituisce alcun valore. E così non funzionerà.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER From our editors straight to your inbox Get started by entering your email address below. Inserisci un indirizzo e-mail valido Abbonarsi

Le fonti e la qualità sono fondamentali

Identificate le fonti dei dati necessarie all’addestramento, e l’inferenza del modello di IA generativa. I dati devono essere accessibili, di buona qualità e gestiti con cura. È, inoltre, necessario garantire la disponibilità e la compatibilità con le soluzioni di archiviazione cloud.

I sistemi di IA generativa sono fortemente incentrati sui dati. Li definirei sistemi orientati ai dati, che sono il carburante che alimenta il meccanismo. I rifiuti entrano, i rifiuti escono.

Pertanto, è utile concentrarsi sull’accessibilità come motore principale dell’architettura cloud. È necessario accedere alla maggior parte dei dati rilevanti, come quelli che riguardano l’addestramento, lasciandoli dove sono e non migrandoli in un’unica entità fisica. Altrimenti, ci si ritroverà con dati ridondanti e senza un’unica fonte di verità. È necessario anche considerare pipeline di dati efficienti per la pre-elaborazione e per la loro pulizia prima di immetterli nei modelli di intelligenza artificiale. Ciò garantisce la qualità delle informazioni, e le prestazioni del modello. Questo aspetto rappresenta circa l’80% del successo delle architetture cloud che utilizzano l’IA generativa. Tuttavia, è spesso trascurato, poiché gli architetti della nuvola si concentrano sull’elaborazione dei sistemi di IA generativa più che sui dati che li alimentano. I dati sono tutto.