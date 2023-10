La Grande Corsa ai talenti IT e il “lato HR” del CIO in un’epoca di skill shortage

Le imprese italiane assumono. O, almeno, vorrebbero farlo, perché, a fronte di 1,4 milioni di figure ricercate per il trimestre settembre-novembre 2023, il 48% sarà difficile da portare in azienda. I dati arrivano dall’ultimo Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere (Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) in collaborazione con Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro). Le assunzioni programmate, con un contratto a tempo determinato superiore a un mese o a tempo indeterminato, risultano in aumento dell’1,9% rispetto all’analogo periodo del 2022, ma cresce anche – addirittura del 5% – la difficoltà di reperimento delle risorse. Nel caso delle assunzioni in ruoli tecnico-ingegneristici, che includono l’IT, le imprese prevedono una difficoltà ad assumere il 60%-70% delle figure ricercate. Mancano i candidati o la loro preparazione è inadeguata, spiegano gli intervistati di Unioncamere.

“Il dibattito pubblico sta dando da mesi grande risalto al tema della difficoltà di reperimento del personale da parte delle imprese, un problema che in Italia è andato crescendo in maniera notevole negli ultimi 3 anni”, commenta Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere. “Se, nel 2019, riguardava il 26% delle assunzioni programmate, nel 2022 è arrivato a toccare il 40%. In realtà l’Italia è in buona compagnia su questo fronte, poiché il nostro Paese è al 69° posto, su 133 paesi mondiali, per facilità delle imprese nel trovare le figure professionali con le competenze richieste. L’Ocse segnala che quasi il 20% dei lavoratori ha competenze inferiori a quelle ricercate. In Italia il problema interessa quasi un lavoratore su cinque, in misura più diffusa rispetto alla media Ue (18,2% a fronte del 16,8%)”.

Anche per questo le figure più preparate e specializzate “vanno a ruba”. La remunerazione è il primo strumento per attrarre i talenti, e ciò gioca, ovviamente, a favore delle grandi imprese rispetto alle piccole. Ma anche le grandi subiscono la concorrenza dei datori di lavoro con sedu all’estero. Per questo le leve di attraction and retention devono essere anche altre, e la leadership del CIO, da questo punto di vista, è fondamentale.

A caccia di talenti IT: quando le imprese collaborano con le università

La situazione fotografata a settembre da Unioncamere rappresenta un deterioramento del quadro tracciato nel volume “Competenze digitali, 2022” del Sistema Informativo Excelsior con il Centro Studi delle Camere di commercio G. Tagliacarne. Nel 2022, quasi il 70% delle imprese italiane ha investito nella trasformazione digitale, e ha cercato figure specializzate con competenze digitali da applicare ai diversi processi aziendali, scontrandosi con la difficoltà di reperimento.

Per le competenze di base si parla di una difficoltà superiore al 40% della domanda, ma per quelle più evolute si arriva a punte del 47%. Inoltre, se si cercano profili in possesso di un mix di competenze IT, le difficoltà di reperimento superano anche quest’ultima soglia della domanda, e raggiungono punte molto più elevate per le professioni specialistiche legate all’implementazione dei processi di digitalizzazione, quali matematici, statistici e professioni assimilate (82%), analisti, progettisti software nonché progettisti e amministratori di sistemi informatici (64%).

Molte aziende di medio-grandi dimensioni cercano di ovviare all’IT talent gap stabilendo contatti diretti col mondo universitario per reperire nuove figure. È il caso di Enel, l’azienda dell’energia che ha abbracciato in pieno la transizione digitale ed ecologica, due trasformazioni che vanno a braccetto e sono collegate dalla capacità di valorizzare i dati.