7 nuove tendenze nel mercato del cloud, e il loro impatto sull’IT

Google sta correndo per costruire la sua piattaforma di intelligenza artificiale; i co-fondatori Sergey Brin e Larry Page sono persino usciti dal semi-pensionamento per dare il via all’iniziativa Google AI. Big G ha un proprio modello linguistico di grandi dimensioni chiamato PaLM [in inglese], sta costruendo i propri chip per l’intelligenza artificiale (Tensor Processing Units) [in inglese] e sta introducendo nuove soluzioni per il settore sotto l’insegna di Vertex AI [in inglese]. Di recente, ha lanciato servizi specifici per le aziende sanitarie e scientifiche [in inglese].

Inoltre, AWS ha recentemente annunciato Bedrock, un servizio completamente gestito che consente agli sviluppatori di software aziendali di incorporare funzionalità di intelligenza artificiale nei loro programmi. Amazon Web Services costruisce anche i propri chip a basso costo per l’IA (Inferentia e Trainium) [in inglese] in volumi limitati; l’azienda li utilizza internamente per alimentare le proprie funzionalità di intelligenza artificiale generativa e li mette a disposizione dei clienti.

Sebbene l’IA generativa sia certamente la tendenza più calda del mercato del cloud, ve ne sono altre di cui i CIO devono essere consapevoli. Ecco quali sono le principali e qual è loro impatto sulle strategie per la nuvola dei Chief Information Officer.

La corsa all’oro dell’IA. Con poca chiarezza sui costi

“È l’anno dell’IA”, dichiara Forrester Research. “Ogni hyperscaler, fornitore SaaS e startup spera di sfruttare a proprio vantaggio il fermento intorno all’IA. I fornitori di cloud stanno spingendo i servizi di questo tipo per uscire da una fase di crescita lenta dei ricavi e per differenziarsi dai rivali. I clienti cloud aziendali sono desiderosi di utilizzare l’IA ovunque sia possibile per le iniziative strategiche, ma senza far lievitare i budget IT, già messi sotto pressione dalla complessità e dalla dispersione del multicloud”.

I tre grandi hyperscaler non sono gli unici a offrire all’IT aziendale servizi cloud generativi basati sull’intelligenza artificiale. IBM si sta facendo avanti con la sua piattaforma watsonx AI basata su Open-Stack [in inglese]. E Nvidia, che fornisce a tutti la maggior parte dei chip (GPU) per l’IA generativa [in inglese], ha costruito la propria soluzione cloud full-stack chiamata DGX Cloud [in inglese], un servizio di intelligenza artificiale che vive all’interno del cloud di Oracle e sarà presto disponibile su Azure e Google Cloud.

Per i CIO, questo significa che ci saranno diverse opzioni basate sulla nuvola per integrare le funzionalità di IA generativa nei processi aziendali esistenti e per creare nuove applicazioni basate sull’intelligenza artificiale in generale.