Trasformazione digitale: la chiave del successo è mettere il CIO alla guida

Questa crucialità del CIO è messa in particolare evidenza dall’evoluzione verso il paradigma Industria 4.0, che consiste nella digitalizzazione avanzata di tutto il processo produttivo. “I sistemi di fabbrica sono la parte del grande insieme della digitalizzazione aziendale”, afferma Todisco. “MES (Manufacturing execution system) e PLC (Programmable Logic Controller) devono integrarsi con i software gestionali e di analytics, con il cloud, le reti LAN, l’IA e tutte le altre tecnologie usate nell’intera organizzazione. Non ci si può fermare alla visione della fabbrica, occorre quello sguardo a 360° che solo il dipartimento IT ha”. Così Industria 4.0 e, in generale, la trasformazione digitale aziendale, diventa quello che veramente è: “Integrazione di tutti i sistemi e processi in campo”, dice Todisco. Ed è qui che il manager punta per il nuovo capitolo della trasformazione digitale di La Doria.

La leadership dell’IT è cruciale per l’Industria 4.0

L’integrazione di tutti i sistemi in un’unica piattaforma che gestisce le operation è esattamente il fulcro della trasformazione digitale di L.M. dei f.lli Monticelli (azienda marchigiana del manufacturing, attiva nel settore degli accessori per serramenti). “L’integrazione è il nostro punto di forza”, afferma il CIO Marco Senigagliesi.

“La trasformazione digitale di Monticelli è iniziata fin dal 2000 con l’implementazione di un gestionale in cui l’IT ha progressivamente integrato tutti i processi, dal ciclo attivo e passivo fino alla produzione di fabbrica, quindi con un dialogo anche con il MES”, riferisce Senigagliesi. “Abbiamo più di 50 macchine nelle nostre fabbriche con diverse funzionalità e tecnologie; oggi tutte sono collegate in rete e la nostra produzione è monitorata in tempo reale: dai nostri uffici sappiamo in ogni momento cosa succede nella fabbrica”.

L’ingresso di Senigagliesi in azienda, nel 2016, ha rappresentato un impulso decisivo alla trasformazione digitale, perché è coinciso con una volontà del management di aumentare l’importanza del ruolo dell’IT e del CIO.

“Quando sono entrato, il focus era più sullo sviluppo applicativo; ora abbiamo potenziato l’attenzione sull’infrastruttura e la sicurezza in generale” afferma il CIO di Monticelli. “Ho spinto su questi aspetti e sugli investimenti e devo dire che quasi tutti i progetti che ho proposto sono stati accettati”.

Le nuove competenze: pensiero laterale e intelligenza emotiva

L’integrazione dei sistemi è un elemento-chiave della digitalizzazione e, per spingerla, il CIO dovrà dar prova di nuove competenze soft, come evidenziato da Page Executive. L’intelligenza emotiva, per esempio, è la capacità di comprendere e gestire le emozioni proprie e altrui e di elaborarle in modo tale da garantire la produttività del lavoro e il benessere delle persone. Si tratta di una qualità che agevola fortemente l’uscita dalla comfort zone mentale.