Le 11 professioni nell’IA generativa più richieste dalle aziende

L’IA generativa sta rapidamente cambiando il panorama del mondo delle imprese, con tassi di adozione rapidi in quasi tutti i settori. Le aziende si rivolgono a questo sottoinsieme dell’intelligenza artificiale per snellire i processi aziendali, sviluppare tecnologie proprietarie di IA e ridurre gli sforzi manuali per liberare i dipendenti dai compiti più intensivi. Una recente ricerca condotta da Foundry tra i professionisti senior dell’IT [in inglese] ha rilevato che il 57% delle organizzazioni IT ha identificato diverse aree per i casi d’uso, il 25% ha avviato programmi pilota e il 41% è impegnato nella formazione e nell’aggiornamento dei dipendenti.

Nei prossimi sei-dodici mesi, tra gli utilizzi più diffusi dell’intelligenza artificiale generativa figurano la creazione di contenuti (42%), l’analisi dei dati (53%), lo sviluppo di software (41%), i business insight (51%), l’assistenza clienti interna (45%), lo sviluppo di prodotti (40%), la sicurezza (42%) e l’automazione dei processi (51%). Le aziende sono anche ottimiste sul fatto che la gen IA aumenterà la produttività e migliorerà i risultati aziendali, con il 58% che si dice certa che renderà i dipendenti più produttivi, il 55% che i prodotti basati sull’intelligenza artificiale generativa porteranno a migliori risultati aziendali e il 55% che consentirà ai dipendenti di concentrarsi maggiormente su attività a valore aggiunto.

Con la diffusione di questa tecnologia, è aumentata anche la richiesta di ruoli rilevanti che aiutino a progettarla, svilupparla, implementarla e gestirla in azienda. L’indagine di Foundry ha anche identificato diversi ruoli che le aziende stanno cercando di assumere per contribuire all’integrazione dell’intelligenza artificiale sul posto di lavoro. Ecco le 11 figure principali per le quali le aziende stanno attualmente assumendo, o hanno in programma di assumere, per condurre le loro strategie emergenti sull’IA.

1. Data Scientist

Via via che abbracciano l’intelligenza artificiale, le aziende hanno bisogno di data scientist [in inglese] che contribuiscano a migliorare la comprensione dei dati aziendali e dei clienti utilizzando l’analisi e l’intelligenza artificiale. Nella maggior parte dei casi, i sistemi di IA si basano su grandi serie di dati, i quali richiedono l’esperienza dei data scientist per essere gestiti. Le responsabilità comprendono la creazione di soluzioni di modellazione predittiva che rispondano alle esigenze dei clienti e dell’azienda, l’implementazione di modelli analitici in collaborazione con altri team competenti, e l’assistenza nella transizione dal software tradizionale a quello IA-based. Si tratta di un ruolo che richiede esperienza nell’elaborazione del linguaggio naturale [in inglese], nei linguaggi di programmazione, nei modelli statistici e di IA generativa, nonché nei large language model. Secondo l’indagine, il 28% degli intervistati ha dichiarato di aver assunto data scientist per supportare l’IA generativa, mentre il 30% ha affermato di avere assunzioni in programma.

2. Machine learning engineer

I machine learning engineer hanno il compito di trasformare le esigenze aziendali in progetti di apprendimento automatico chiaramente definiti, e di guidare la progettazione e l’implementazione di soluzioni di questo tipo. La figura è responsabile della formazione, dello sviluppo, dell’implementazione, della programmazione, del monitoraggio e del miglioramento delle soluzioni di apprendimento automatico scalabili in azienda. È un ruolo che richiede un’ampia gamma di competenze, tra cui l’architettura dei modelli, la creazione di pipeline di dati e di ML, le competenze di sviluppo software, l’esperienza con i più diffusi strumenti MLOps [in inglese] e con strumenti come BERT, GPT e RoBERTa, tra gli altri. L’obiettivo di un machine learning engineer è rendere l’apprendimento automatico più accessibile all’interno dell’azienda, in modo che tutti possano trarre vantaggio dalla tecnologia. Secondo l’indagine, il 22% degli intervistati dichiara di aver già assunto machine learning engineer per supportare l’IA generativa, mentre il 28% afferma di avere in programma assunzioni.

3. IA researcher

L’intelligenza artificiale è un territorio nuovo, e c’è ancora molto da scoprire su questa tecnologia, per questo le imprese cercano di assumere IA researcher che aiutino a identificare le migliori applicazioni possibili all’interno dell’azienda. Queste figure contribuiscono allo sviluppo di nuovi modelli e algoritmi che miglioreranno l’efficienza degli strumenti e dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, miglioreranno gli strumenti di IA attuali e identificheranno le opportunità di utilizzo della tecnologia per migliorare i processi o soddisfare le esigenze aziendali. Gli IA researcher devono comprendere le infrastrutture dei dati e l’automazione, i modelli di apprendimento automatico, gli strumenti e gli algoritmi di IA, la scienza dei dati, la programmazione e le modalità per costruire modelli di intelligenza artificiale da zero. Secondo l’indagine, il 31% degli intervistati dichiara di aver già assunto IA researcher, mentre il 19% afferma di avere in programma di assumere per questo ruolo.