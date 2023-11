Cloud e multicloud: i 6 elementi di gestione essenziali per i CIO

Quando si parla di servizi cloud, la prima cosa che molti CIO fanno è sedersi a un tavolo e discutere con i provider di parametri del servizio. Timenet, operatore di servizi internet e telefonici per aziende, lo considera l’inizio di ogni cloud journey: “Noi stessi, che siamo integratori di servizi cloud di centralinistica (PBX), hosting e data center, ci ritroviamo periodicamente con i nostri fornitori per comprendere a fondo gli SLA (Service Level Agreement). Indicatori anche di base, classici, ma non per questo meno rilevanti”, afferma il CIO della società, Franco Irio.

Anche per una realtà di vaste dimensioni come PagoPA il rapporto col fornitore è una tema cruciale. La società pubblica, incaricata di progettare e distribuire le infrastrutture digitali dello Stato, è cloud-native e, come evidenzia il CIO Mirko Calvaresi: “Per noi è molto importante il dialogo con il vendor in merito alle condizioni e alle garanzie del servizio, incluse le responsabilità legali. Anche per questo stiamo seguendo l’evoluzione del Polo Strategico Nazionale, il cloud per la gestione dei dati critici e strategici della Pubblica Amministrazione italiana, che rappresenta un’infrastruttura comune per gli attori nazionali”.

Come si muove un’azienda pubblica cloud-native

Fin dalla sua fondazione, PagoPA ha usato piattaforme e servizi cloud. L’azienda – che ha realizzato progetti come l’identità digitale SPID, la APP IO, la piattaforma dei pagamenti, e SEND, per le notifiche digitali – usa i server in cloud tramite l’IaaC, Infrastructure as a Code (l’infrastruttura come codice, ovvero il processo di gestione e provisioning dei data center tramite file di configurazione), ma anche il PaaS (Platform as a Service) e il SaaS (Software as a Service).

“Le nostre scelte IT sono sempre state coerenti con questa direzione”, evidenzia Calvaresi. “Usiamo il cloud di più provider americani, quindi con un modello multicloud in cui abbiamo diversi fornitori contemporaneamente e costruiamo le nostre applicazioni in modo che si possano spostare da un cloud all’altro in base alle necessità”.

Questo approccio è alla base della strategia cloud di PagoPA: evita il vendor lock-in e dà la possibilità di accedere ai servizi non solo più convenienti in termini economici, ma anche tecnologicamente più evoluti.

“PagoPA mira a essere agnostica rispetto al cloud provider”, dichiara il CIO. “Scegliamo i servizi in base a costi, qualità e contratti. Ovviamente, l’approccio multicloud non può prescindere dalla decomposizione dei moduli software e dei servizi, ovvero da un’architettura componibile e non monolitica”.